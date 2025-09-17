この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【美しさに悶絶】スケルトンすぎるキーボードが美しくて平伏。「YUNZII X98」をレビューします』にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、圧倒的な透明感と存在感で話題のメカニカルキーボード「YUNZII X98」を徹底レビューした。動画冒頭から、「いやー、もうちょっとなんかギラギラですごいですね。こんなキーボード見たことないですけど、スケルトンもスケルトン、透明すぎません?」と興奮気味に語り、その美しさに早速心を奪われている様子を見せた。



ユンジーX98は、本体やキーキャップ、ケーブルにまで透明素材がふんだんに使われ、光の反射によるギラつきが特徴的。「このまま話してると進まなくなっちゃうんで、先行きますが、本体は後でね、詳しく説明します」「よくできてると思いますよ。こういうスケルトンの透明って、本当に安っぽくなっちゃいがちなんですけど、そんなにね、安っぽさっていうよりはギラギラ感がすごいんですよ」と、チープさを感じさせない作り込みと独自の豪華さを強調。



キーボードのバックライトの美しさについても、「これほどバックライトが映えるキーボード、僕は見たことがありません」「バックライトだけで、ご飯3杯は間違いなくいけます」と絶賛。光り方や明るさ、カラーパターンの豊富さを次々に実演しながら、「メルヘンの世界みたいな」と表現するなど、レビュワーならではの独自視点で観る者の関心を誘った。



一方で、使い勝手については辛口のコメントも。「楽しいやら、ドギマギするやら」「使いやすいかどうかは別問題。ほとんど文字は見えません」「見づらい方がなんならいいみたいなキーボードですよね」と、その割り切り具合に言及。タイピングのしやすさや打鍵感にも触れ、「軸は雪軸っていう軸らしいですね。重くもなく、軽くもなく、まあ、スタンダードな結構感じです。ただ、音は、かなり、まあ、わかると思いますけど、かなり音はします。もう、でも、パキパキ入力したいというのであれば、いいでしょうね」とユーザー層をイメージした評価を行った。



動画の終盤では、「今回も動画を見ていただいてありがとうございました」と締め括りつつ、「僕の評価は62点。これ、冷静な評価です、ございます。まあまあ、デザイン重視ですよね。打ち心地はいいんですけれども、個人的な好みは75点くらいですが、冷静な評価としては62点くらい」とリアルな採点も披露。「ロマンというかね、ワクワク感が止まらないですね」と語り、デザイン特化型ガジェット好きには“刺さる”1台と興奮冷めやらぬまま、レビューを結んだ。