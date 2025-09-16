ココス「シャインマスカットフェア」開催/ビッグパフェや純氷ふわふわかき氷、クレープなど6品をラインアップ

ファミリーレストラン「ココス」は、9月16日から10月中旬までの間、「シャインマスカットフェア」を開催する。

ラインアップは、パリッとジューシーな食感と上品な甘さのシャインマスカットを使った全6品。涼しげな見た目のビッグパフェや純氷ふわふわかき氷、シチリア発祥のアイスケーキ“カッサータ”がのったクレープなどを用意した。ドリンクバーには季節限定「マスカットティー」も登場する。空港店舗を除く、507店舗で販売予定。

ココス「シャインマスカットフェア」

〈フェアメニュー一覧〉

◆シャインマスカットパフェ

税込1,419円

上品な甘さのシャインマスカットや、爽やかな甘さのマスカットジェラート、レモンピールが香るカッサータを贅沢にトッピングした。ホワイトチョコを使用したカッサータは、レモンの爽やかな香りとまろやかな味わい。中層には、バニラアイスやパンナコッタを入れ、優しい甘さとクリーミーな味わいを加えている。

サクサクのクラッシュパイやビスケットチップを重ね、食感のアクセントとしている。マスカットティーとのペアリングがおすすめだという。

ココス「シャインマスカットパフェ」

◆純氷ふわふわかき氷 シャインマスカット

税込1,089円

シャインマスカットやふわとろホイップ、ホワイトチョコフレークをトッピングし、贅沢なかき氷に仕上げた。別添えのマスカットシロップとミルクシロップで、爽やかな香りと優しい甘さを加えられる。ほうじ茶とのペアリングがおすすめだという。

ココス「純氷ふわふわかき氷 シャインマスカット」

◆純氷ふわふわかき氷 ミニ!シャインマスカット

税込649円

「純氷ふわふわかき氷 シャインマスカット」を、より手軽なミニサイズにした。別添えでマスカットシロップとミルクシロップを提供する。

ココス「純氷ふわふわかき氷 ミニ!シャインマスカット」

◆シャインマスカットとカッサータのクレープ

税込759円

ホイップ入りのクレープにシャインマスカットやマスカットジェラート、カッサータ、さらに爽やかなマスカットゼリーをあしらった。もちもち食感のクレープを、さまざまなトッピングと合わせて食べられる。爽やかな甘さのマスカットやレモン香るカッサータにぴったりな、柑橘が香るアールグレイとのペアリングがおすすめだという。

ココス「シャインマスカットとカッサータのクレープ」

◆ミニ シャインマスカットパフェ

税込539円

シャインマスカットやマスカットジェラート、マスカットゼリーを使ったミニサイズのパフェ。バニラアイスやパンナコッタの優しい甘さがマスカットの爽やかな味わいにぴったりで、ビスケットチップのサクサクとした食感も楽しめる。マスカットのような香りともいわれる、香り高いダージリンティーとのペアリングがおすすめだという。

ココス「ミニ シャインマスカットパフェ」

◆マスカットジェラート&バニラアイス

税込385円

爽やかな味わいのマスカットジェラートと優しい甘さのバニラアイスにシャインマスカットを添えた。爽やかで甘い香りのルイボスティーとのペアリングがおすすめだという。

ココス「マスカットジェラート&バニラアイス」

◆マスカットティー(プレミアムドリンクバー)

単品:税込462円

セット:税込319円

プレミアムドリンクバーに、季節限定の紅茶として登場する。みずみずしいマスカットをイメージした、芳醇な香りあふれるフレーバーティーで、ケニアのカンガイタ茶園でとれたフェアトレード茶葉を使用している。料理またはデザートを注文すると、セット価格でドリンクバーを利用できる。

ココス「マスカットティー」

※いずれもテイクアウト不可。

※マスカットジェラート･マスカットシロップ･マスカットゼリー･マスカットティーに使用しているマスカットは、シャインマスカットではない。