かき氷
『かき氷』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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くら寿司が「地中海本まぐろ」フェアを開催、中とろが110円の特別価格に
8月11日まで「地中海中とろ（一貫）」が特別価格110円で販売される
オトナンサー
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氷室の歴史を持つ古都奈良がかき氷の激戦区に、店舗数は10年で9倍以上
地元が氷にちなんだ祭りを始め、県内店舗数は約10年で9倍以上に拡大
共同通信
2026年8月6日
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西尾のカフェが桃2玉・スイカ半玉を使った贅沢スイーツで話題
桃を丸ごと2玉使ったパフェやスイカ半玉器のソフトクリームが人気メニュー
東海テレビ
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マルエツが牛乳を冷凍で1カ月保存するライフハックを紹介、SNSで話題に
製氷皿で凍らせると約1カ月保存でき、コーヒーや料理に活用できるという
オトナンサー
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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女性三世代が守る甘味処、90歳の看板娘が今朝もあんこを炊く
女性自身
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母・娘・孫の三代が守る大判焼き、あんこの決め手は塩加減
女性自身
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記録的猛暑が日本の消費行動を一変させ、業界ごとに明暗が分かれている
日傘や汗拭きシート、屋内レジャーが伸びる一方で動物園や夏祭りは苦戦
週プレNEWS
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歴史評論家が選ぶ2026年夏に訪れるべき日本のお城ランキング
1位は弘前城で、天守の「曳戻し」が見られる今夏だけの貴重な機会だという
プレジデントオンライン