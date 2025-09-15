»Â¿·¡Ö²«¿§¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¹ßÎ×¡ª ¥È¥è¥¿¡ÖGR86¡×¡õ¥¹¥Ð¥ë¡ÖBRZ¡×¤Î¡È¸ÂÄê¼Ö¡É¤ªÈäÏªÌÜ¡ª ³«È¯¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Îº¹ÊÌ²½¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖGR86¡×¡õ¡ÖBRZ¡×¤Î¡È¸ÂÄê¼Ö¡É¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
¡¡2025Ç¯9·î13Æü¡¢±«ÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤«¡ÖFUJI 86¡¿BRZ STYLE 2025 with Æ¬Ê¸»úD¡×¤¬ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖTGR¡¿SUBARU¹çÆ±¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎFUJI 86¡¿BRZ STYLE¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¡ÖGR86¡×¤È¥¹¥Ð¥ë¡ÖBRZ¡×¤Î¸ÂÄê¼Ö¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖGR86 RZ Yellow Limited¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤È¡ÖBRZ STI Sport YELLOW EDITION¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬°ìÈÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö²«¿§¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤³¤ËTOYOTA GAZOO Racing¡ÊTGR¡Ë¤ÎGR¼ÖÎ¾³«È¯Éô¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºäËÜ¾°Ç·»á¤È¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¾¦ÉÊ»ö¶ÈÉô ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¾®ÎÓÀµÌÀ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÀâÌÀ¤ò¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö»á¤Î»Ê²ñ¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Âæ¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¹õ¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ò³°¤¹¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿Î¾¼Ö¤¬½Ð¸½¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¾®ÎÓ»á¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤ë¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤È¤¤¤¦¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¡©¤È¤¤´üÂÔ´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤³¤Î¿§¤Ï¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿§¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²¿§¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ò»È¤¤¡¢½Å¤Í¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¸«¤ë¤È¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤Ç³ÆÉô¤ò¹õ¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¤¬±Ç¤¨¡¢¥ê¥¢¤Î¡ÖBRZ¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¥é¥¹¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎTGR¤ÎºäËÜ»á¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯Á°¤ÎÀèÂå¡Ø86¡Ù¤ÎºÝ¤ËÆ±¤¸¤¯¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏBRZ¤È86¤ÇÈ¯Çä»þ´ü¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸¿§¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¡ØAE86¡Ù»þÂå¤Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØMR2¡Ù¤ä¡ØMR-S¡Ù¡¢¡Ø¥»¥ê¥«¡Ù¡¢¡ØA90¥¹¡¼¥×¥é¡Ù¤Ç¤âÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥«¥é¡¼¤òº£²ó¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤â¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢BRZ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢GR86¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¤¬BRZ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆGR86¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³Æ¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤Ï¡¢BRZ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¡¢GR86¤Ï¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤ä¡ÖGR¥«¥í¡¼¥é¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê°ã¤¤¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¹õ´ðÄ´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¡¼¥È¤ä¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢BRZ¤Ï¡ÖYELLOW EDITION¡×¤Î»É½«¤ò¥É¥¢¥È¥ê¥àÁ°Êý¤Ë2ÃÊ¤ËÇÛÃÖ¡¢GR86¤Ï1ÃÊ¤Î¡ÖYellow Limited¡×¤Î»É½«¤ò¥É¥¢¥È¥ê¥à¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢GR86¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¶¥Ã¥¯¥¹À½¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ÈBRZ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëSTI¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°AstemoÀ½SFRD¥Õ¥í¥ó¥È¥À¥ó¥Ñ¡¼¤¬Áö¤ê¤Î°ã¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¤¤¤«¤Ë¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥º¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î³§ÍÍ¤È¤â¶¨µÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TGR¤ÎºäËÜ»á¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¤ÇGR86¤òÁö¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þºî¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âGR86¡¿BRZ¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡GR86 RZ ¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢6Â®MT¼Ö¤¬389Ëü7000±ß¡¢6Â®AT¼Ö¤¬399Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£9·î21Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎGR Garage¤Ç¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BRZ STI Sport ¥¤¥¨¥í¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢6Â®MT¤¬418Ëü±ß¡¢6Â®AT¤¬421Ëü3000±ß¤Ç¤¹¡£10·î5Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ð¥ëÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì300Âæ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£