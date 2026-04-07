OYO
OYO Hotels & HomesOYO Hotels Japanは、インドハリヤーナー州グルグラムに本社を置く企業Oravel Stays Private Ltd.の日本法人。 宿泊予約サービス「OYO Hotels」及び「OYO Ryokan」を運営。 不動産事業「OYO LIFE」を展開するOYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPAN 株式会社は兄弟会社。
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月27日
2026年7月23日
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井上尚弥が弟・拓真の成長を絶賛、那須川天心との再戦に期待を寄せる
昨年11月の初戦は拓真が3-0の大差判定勝ちでベルトを獲得していた
THE ANSWER
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井上拓真と那須川天心が9月27日に再戦、WBC世界バンタム級王座を懸け激突
9月27日にTOYOTA ARENA TOKYOでタイトルマッチが行われる予定である
THE ANSWER
2026年7月15日
2026年7月8日
2026年6月15日
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米津玄師のサメライド、堂々としすぎた「宣伝」が物議「白けた」の声
週刊女性PRIME
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著名人の娘？MAJの映像に登場した「謎の美少女」がネットで噂に
「えび」という名前でフォロワー2万人以下のほとんど無名の人物だったそう
女性自身