OYO

OYO Hotels & HomesOYO Hotels Japanは、インドハリヤーナー州グルグラムに本社を置く企業Oravel Stays Private Ltd.の日本法人。 宿泊予約サービス「OYO Hotels」及び「OYO Ryokan」を運営。 不動産事業「OYO LIFE」を展開するOYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPAN 株式会社は兄弟会社。

2026年7月31日

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