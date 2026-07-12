カローラ
カローラは、トヨタ自動車が1966年より製造・販売している乗用車のブランド。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月4日
2026年8月3日
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トヨタ・カローラクロス改良モデル、発売直後に一部グレードが受注停止
発売から1か月未満でGR SPORTが受注停止となり納期は2027年以降とのこと
くるまのニュース
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トヨタが世界初公開したGRMNカローラ、予想価格900万円台後半でファン注目
2シーター仕様・MT専用・415N・mのトルクを誇る究極のカローラとみられる
ABEMA TIMES
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トヨタがGRMNカローラを世界初公開、後席撤去の2人乗り仕様で304PSを発揮
後部座席を撤去した2人乗り仕様で車重1450kg、304PSエンジンを搭載している
くるまのニュース
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トヨタがカローラクロスを一部改良、60周年記念の特別仕様車も同時設定
「Z"Adventure"」はZグレードベースでアウトドアテイストを強調した仕様
くるまのニュース
2026年8月2日
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トヨタ「カローラスポーツ」60周年仕様 専用デカール追加し台湾登場
専用エンブレムやサイドデカールを施した記念特別仕様車で、価格は約479万円
くるまのニュース
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421馬力のモンスター AMG「A45 Sファイナルエディション」登場
世界最強4気筒ターボ「M139」が421馬力・500Nmを発揮するという
くるまのニュース
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月26日
2026年7月20日
2026年7月15日
2026年7月14日
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トヨタ新型カローラクロスが一部改良、60周年記念の特別仕様車も登場
60周年記念の特別仕様車Z「Adventure」はアウトドア感を強調したデザインで登場
くるまのニュース
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NHKスペシャルがトヨタに長期密着、カローラ次世代開発の現場を追う
豊田章男会長へのロングインタビューや非公開の開発会議にカメラが入り
オリコンニュース
2026年7月13日
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日産が新型キックスを発表、最安グレードでも先進装備を標準搭載
最廉価グレード「Xシンプルパッケージ」は299万9700円で登場し
くるまのニュース
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トヨタがカローラスポーツを一部改良、60周年記念の特別仕様車も設定
モデルイヤー9年目の改良で18インチホイールの標準装備化や新色を追加し装備を充実化
くるまのニュース
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カローラクロスが一部改良、安全・快適装備が大幅に標準化されて話題に
ZグレードとGRスポーツに安全・快適装備が標準化され好評を博している
くるまのニュース