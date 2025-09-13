ミュージシャンGACKT（52）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。教育者の不祥事に怒りをあらわにした。

GACKTは、わいせつな内容に加工されると知りながら卒業アルバムの顔写真を部外者に提供したとして、沖縄県立高の30代男性実習助手が県教育委員会から懲戒免職処分を受けたニュースをリポスト。「人として終わってるとしか言いようがない」と切り捨て、「生徒の未来を守るどころか、金稼ぎの道具、いや、“おもちゃ”にする教師。教育者の皮を被った卑劣な加害者だ」と断じた。

処分についても「教師という尊い職業の全体の品位を下げる行為を免職程度で済ませるのもおかしな話」と疑問を示し、「大勢の先生はプラベートの時間を使ってまで子どもたちのことを思って仕事をしてくれている。その人たちに対しても失礼な行為だ」と憤った。

また教育者の不祥事が後を絶たないことについて「それにしても、なんで最近こんなおかしなやつばっかり出てくるんだ？それとも昔からいたが、SNSの発達で隠しようがなくなっただけなのか。稀有な例であることを祈るばかりだが」とつづった。