ミュージシャンGACKTが12日、Xを更新。初めて住んだ東京の街を明かした。GACKTは、群馬県が作成し1日から申請受付を開始した、パスポートのような形状をした同県のパンフレット「GUNMA PASSPORT」が人気であることを報じた、一部メディアの記事を添付。「これを見て思わず、【翔んで埼玉じゃん！】と吠えてしまった。だが、よく見たら群馬県の観光パンフレットだった。もし本当に、県を跨ぐたびにパスポートが必要になったら、あ