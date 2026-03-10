２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢さん（享年５６）。８日に神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで献花式が行われた。歌手のＧＡＣＫＴが１０日にＸ（旧ツイッター）を更新し、参列したことを報告。メンバーの様子や、真矢さんの妻で元モーニング娘。のタレント・石黒彩の憔悴（しょうすい）ぶりをつづった。「シンちゃんの献花式に行って来た。数日前のことだ」と書き出し、「元々はファンのために