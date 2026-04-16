4月12日にGACKTのTikTokで配信された動画が、15日頃からXで拡散。ファンの間で物議を醸している。「ライブ前にトレーニングする様子を撮影したものですが、GACKTさんは首まわりの筋肉が固くなることでアゴが落ちると主張。女性スタッフを呼び込み、アゴ下に指を差し込んで説明します。女性は『痛い、痛い、ちょっと待って』と逃げようとするのですが、GACKTさんは楽しそうに継続。『お前、光栄だと思うよ。僕にこんなこと直接