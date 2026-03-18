POPOPO株式会社は、2026年3月18日15時より、スマートフォン向けアプリ「POPOPO」のサービスを開始しました。同アプリは「カメラのいらないテレビ電話」という斬新なコンセプトを掲げていますが、それ以上にネット界隈をざわつかせているのが、その経営陣です。なんと同社の取締役に、アーティストのGACKTさん、実業家の西村博之（ひろゆき）さん、ドワンゴ創業者の川上量生さん、そして映画監督の庵野秀明さんが就任したことが