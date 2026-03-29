2ちゃんねるにニコニコ動画など“中年の青春”を彩ったコンテンツを手がけたレジェンドが再集結し、新たなSNSを発表した。海外勢が圧倒的に強いなか、なぜ今“国産SNS”を立ち上げたのか。その思惑を川上量生＆ひろゆきに直撃！◆豪華だけど年齢層が高めな主要メンバー3月18日にリリースされた新サービス「POPOPO」は、“カメラのいらないテレビ電話”がコンセプトのサービスだ。ユーザーはアバターを使ったメタバース空間で音声コ