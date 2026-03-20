3月18日、タレント・GACKTが、都内で開催されたテレビ電話アプリ「POPOPO」サービス発表会に出席。登壇者たちとの“身長差”に、ネットがざわついている。この日のイベントには、『新世紀エヴァンゲリオン』で知られる庵野秀明氏や、ドワンゴ創業者・川上量生氏、2ちゃんねる開設者・ひろゆきこと西村博之など、豪華なメンツが登場した。GACKT含めたこの4人は、「POPOPO」を運営する株式会社POPOPOの取締役に就任し、サービス