【モデルプレス＝2026/05/18】アーティストのGACKTが、7月20日スタートのフジテレビ系月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（毎週月曜21時〜21時54分）で主演に決定。同局ドラマ初出演で月9初主演を務める。【写真】GACKT、新年会に70人超豪華著名人が集結◆フジ月9「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」放送決定本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず