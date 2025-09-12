8»þÈ¾¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç1Ê¬¤âµÙ¤Þ¤ºÆ¯¤¯¡ÄŽ¢³°¹ñ¿Í7³ä¤Î´ë¶È¥È¥Ã¥×Ž£¤ÈŽ¢3»ù¤ÎÊìŽ£¤òÎ¾Î©¤¹¤ë40ºÐ¤Î"¸¶Æ°ÎÏ"
¢£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬ºÇ¹â¤ÎPR¤Ë
¾·¤Ç¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¡£Ëè·î¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÌ²Û»Ò¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤¬ÆÏ¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡ÖTOKYOTREAT¡×¤À¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¡¢YouTube¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
Çä¾å¤Ï2015Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é6Ç¯¤Ç40²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤â½çÄ´¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑµÒ¤Ï20¡Á50Âå¤Ç½÷À¤¬8³ä¡£187¥«¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÎÇäÀè¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¡¢²¤ÊÆ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î9³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÃæÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤â¹¤¬¤ë¡£
¢£³¤³°¤Î¿Í¤Ë¡Ö»É¤µ¤ë¡×¤¿¤á¤Î¿ÍºàÅÐÍÑ
SNS¾å¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ëÈ¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤ª²Û»Ò¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¹¥¤à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä±Ñ¸ì¤Ç¤ÎSNS¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢ÆüËÜÄÌ¤Î³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£½¾¶È°÷Ìó100¿ÍÃæ6¡Á7³ä¤ò³°¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¤³°¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Ï³°Éô¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀâÌÀ¤¬Â¿¤¯¤Æ¥¦¥§¥Ö¤ò¸«¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¼õ¤±¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ´ë¶È¤Î¹¹ð¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÈÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ê¤ÉÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¿Í¤Î»ëÅÀ¤È³°¹ñ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Î¡ÖÍ»¹ç¡×
¤ª²Û»Ò¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ËÜÊª¤ÎÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¡×¤ò´ð½à¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢³¤³°¤Î¿Í¡¹¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ó¤ä¥¤¥«¤Î¿È¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È³°¹ñ¿Í¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ç²ñµÄ¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¡£
¼Ò°÷¤Î½Ð¿È¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É10¥«¹ñ¤ËµÚ¤Ö¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¼Ò°÷¤«¤é¸«¤¿¡ÖÆüËÜ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÐÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶áËÜ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤À¤¬¡¢Ê¸²½ÇØ·Ê¤Î°Û¤Ê¤ë¼Ò°÷Æ±»Î¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2¡¢3Ç¯¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½Ð¼Ò»þ´Ö9»þÈ¾¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢9»þÈ¾²á¤®¤«¤é´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï15Ê¬²á¤®¤Ç¤â9»þÈ¾¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤·¤¿¡£½¢¶Èµ¬Â§¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤«¤éICHIGO¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸¦½¤¤ò½Å¤ÍÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç¡×¤¬À¸¤»Ä¤ì¤¿Èë·í
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤â½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê·èÃÇ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÆâÀ½²½¡×¤À¤È¡¢¶áËÜ¤Ï¼«¿®¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤¦¡£
ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é´ë²è¡¢¾¦ÉÊÁªÄê¡¢À©ºî¡¢ÁÒ¸Ë´ÉÍý¡¢ºÊñ¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¼«¼Ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é´ü¤Ë¤Ï°ìÉô¤ò¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æºî¶È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤·¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ª²Û»Ò¤Î¿§»È¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎºÊñ¡¢¼õÃí¤«¤é3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Î½Ð²Ù¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë21»þ´Ö°ÊÆâ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥×¥é¥¤ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¸ÜµÒÌÜÀþ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÆâÀ½²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÒ¸Ë¤Î´ÉÍý¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÆâÀ½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤À¤Ê¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤¤¤¿Ìó30¼Ò¤Î¶¥¹ç´ë¶È¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¡ØÆâÀ½²½¡Ù¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤Î¼¡¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î°û¿©¶È¤Ø
TOKYOTREAT¡¢Sakuraco¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹YumeTwins¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥³¥¹¥á¥°¥Ã¥ºnomakenolife¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥ÈJapanHaul¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥¢¥×¥êTokyoCatch¤Î6»ö¶È¤ØÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢2024Ç¯¤Ï°û¿©Å¹»ö¶È¤Ø»²Æþ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
2024Ç¯8·î¡¢ÌÊ¤¢¤á¤ä¤¤¤Á¤´¤¢¤á¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ëGOOD IDEA COMPANY¡ÊÆàÎÉ¸©¹ÎÍÄ®¡Ë¤ò26²¯±ß¤ÇÇã¼ý¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î·Ð±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ICHIGO¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡¢¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤äÆáÇÆ¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î26Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬5Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°û¿©Å¹¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö°û¿©´Ø·¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤Ê¤ê30Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤à¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤Êý¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤Þ¤Ç²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤µ¤é¤Ë°û¿©Å¹»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£´ûÂ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬±¢¤ëÁ°¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ä
2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÅ¹Æâ¤Ë¡¢½é¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖSANDO LAB TOKYO¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¼«¼Ò³«È¯¤Î¥È¥í¥È¥íÍñ¤ò¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤ÇÊñ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬°ì²¡¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏË¬ÆüµÒ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡½¡½³¤³°¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊª¤ò³¤³°¤ØÈÎÇä¤¹¤ëÃÎ¸«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Ç»ö¶È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò°·¤¤»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó³¤³°½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Sakuraco¤äTOKYOTREAT¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢1ºÐ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó
¡ÖÄ«°ì¤«¤é²ñµÄ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤È¿©»ö¤ò¤µ¤»¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¾®ÊÁ¤Ç²ÚÔú¤Ê½÷À¤ÎÂè°ìÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¼èºà¿Ø¤ÎÁ°¤ËÊª¹ø½À¤é¤«¤Ë¸½¤ì¤¿¶áËÜ¤¢¤æ¤ß¤Ï¡¢ICHIGO¤ÈGOOD IDEA COMPANY¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢»Ò¶¡3¿Í¡Ê6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢1ºÐ¡Ë¤ÎÊì¿Æ¶È¤â¤³¤Ê¤¹¡£
30ºÐ¤Çµ¯¶È¡£»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢34ºÐ¤ÇÂè1»Ò¡¢36ºÐ¤ÇÂè2»Ò¡¢39ºÐ¤ÇÂè3»Ò¤ò½Ð»º¡£½Ð»ºÁ°¸å¤â»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤³¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶áËÜ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤ÏÆâÀ½²½¤ÏÀäÂÐ¥à¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È»ö¤Ï¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢Êì¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¶È¤ÏÆâÀ½²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Î¤ªÊÛÅö¤ä¿©»ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê»Ò¶¡¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¿©»ö¤Ïºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²È»ö¤Ï´ðËÜ°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤Ï¥à¥ê¤Ç¤¹¡×
»Å»ö¤ÏÄ«8»þÈ¾¤«¤éÌë7»þ¤Þ¤Ç1Ê¬¤âµÙ·Æ¤Ê¤¯¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¼èºàÆü¤â¡ÖÃë¿©¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£²È¤Ç¤ÏÄ«Ìë¤Ï»Ò¶¡¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤È·è¤á¡¢»Ò¶¡¤Î¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ÈÌë11»þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¡£½µËö¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼ñÌ£¤Î¿å±Ë¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡×¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë
¡Ö¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤äµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¡£²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ø¤è¤¯¤¢¤Î»þ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤Í¡£»ä¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¡£²ñ¼Ò¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¯¤¤Þ¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥®¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
ÁÏ¶ÈÅö½é¡¢²Û»ÒÌä²°¤ËÌçÁ°Ê§¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¼«ÎÏ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤«¤éºÊñ¡¢ÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹ñºÝÇÛÁ÷¤¬Á´ÌÌÄä»ß¤·¡¢Ì±´Ö¶È¼Ô¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤ÇºÆ³«¤Î¤á¤É¤òÉÕ¤±¤¿1¥«·î´Ö¡½¡½¡£¿ô¡¹¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤µÕ¶¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ·¤òµ±¤«¤»¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖµÕ¶¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¿·¤·¤¤°û¿©Å¹»ö¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ÎÊª¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤¢¤È1Ç¯¤â»þµ¡¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¶áËÜ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤Á¤«¤â¤È¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
ICHIGOÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤«¤é¹ñÆâ¸þ¤±ÄÌÈÎ¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤Æ´ë²è¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÎEC¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï³¤³°¤ÎÉý¹¤¤¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨2015Ç¯¤Ëmovefast¡Ê¸½ ICHIGO¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿±Û¶EC¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTokyoTreat¡×¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¡£3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¡£
¡ÊICHIGOÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¶áËÜ ¤¢¤æ¤ß Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÃæÂô¹°»Ò¡Ë