南アジア
『南アジア』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月6日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月31日
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VIVANTで新たな別班メンバーの正体をめぐりネット上で予想が相次ぐ
「新たな別班」として意外な人物が登場するとの予告が流れ注目が集まった
デイリースポーツ
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中国に狙われウクライナに熱望される三菱ブランドの実力とは
三菱電機グループが集中的に指定され、防衛サプライチェーン全体を断つ狙いとみられる
プレジデントオンライン
2026年7月30日
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日本の空港に不安「関所に外国人雇いまくるほうが俺は怖い」
タイが生体認証自動ゲートを拡充する一方、日本は人員過多とのこと
livedoor ECHOES
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中国企業が日本の熟練工を引き抜き、暗黙知ごと持ち去ろうとしている
ロボット導入より現場が学び続ける構造の構築こそが本質だと田中教授はいう
プレジデントオンライン
2026年7月28日
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西武がNPB史上初となるインド人投手・モーレと育成選手契約を締結
野球歴わずか約6年でMAX150キロを記録し、今年6月のトライアウトで評価されたという
THE ANSWER
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「ちいかわ」映画好調の東宝など、猛暑追い風の注目5銘柄を解説
東宝・サイゼリヤ・三陽商会・U-NEXT HD・良品計画が候補として挙げられた
現代ビジネス