YouTubeチャンネル「子育て学校」で「産後の骨盤矯正　した方がいい人しない方がいい人」と題し、12人目を妊娠中のHISAKOさん（助産師）が産後の骨盤ケアについて熱く語った。HISAKOさんは冒頭で「骨盤矯正」という言葉について、「これは医学用語じゃないって知ってました？ 民間療法の後で出来上がった俗語なんですよね」と強調し、多くのママたちや街中に溢れる“骨盤矯正”ブームに警鐘を鳴らした。

20代のママから「産後のケアが知りたい。骨盤矯正はすぐ行っても大丈夫？」という質問を受けたHISAKOさんは、自身の経験を交えながら、「恥骨結合や仙腸関節といった骨盤の各部位は、妊娠中にホルモンで緩み産後2ヶ月かけて自然に元に戻る仕組み。産後に骨盤が歪んだり、開いたまま固まることは医学書どこ探しても書いてない」と持論を展開した。

また、「骨盤自体はそんなに緩んだり開いたりしない。1ミリ2ミリの微細な変化しかない。グラグラした感じや“ガタガタ感”の正体は、実は体幹や重心の変化。産後は正しい姿勢と体のバランスを意識するのが大事」とアドバイス。加えて「体の使い方が崩れると、その延長上で骨盤がずれているように感じる」と専門的知見も披露した。

民間療法や骨盤ベルトの有効性については「医学的、科学的に根拠がはっきりしていない分野で、すべての人に必要とは思いません。私自身も締め付けが嫌いなので使っていない」としたうえで、「12人産んでも腰痛も恥骨痛もない」という自身のエピソードも交えた。

一方で「どの立場の先生の意見も一理あるし、体に不調があればプロに体全体を診てもらうのも選択肢。賢く整体や整骨院、整形外科などを使い分け、正しい知識を身につけてほしい」と視聴者に呼びかけた。

最後に「骨盤矯正は医学的にはありません。骨盤は2ヶ月で自然に元に戻る。オキシトシンというホルモンの力を信じて、自分に合ったケアを見つけて賢く子育てしてください」とまとめ、12人目妊娠中という前代未聞の経験をユーモラスに語りつつ動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:08

出産後のチコツ結合障害と骨盤の自然な回復
11:44

骨盤矯正をめぐる医療現場と民間療法の本音
20:00

骨盤のゆがみを防ぐ正しい姿勢と日常のコツ

関連記事

12人産んだ助産師HISAKO、24,000円超えの大量買い物！「冷蔵庫に入る分だけしか買わない」独自ルールを公開

12人産んだ助産師HISAKO「産後はハゲる！でも絶対元に戻るから心配いらん」抜け毛の悩みに独自アドバイス

12人産んだ助産師・HISAKOさん「頼まれたら全部手伝ってOK！自己肯定感が上がります」発達心理学視点で語る
