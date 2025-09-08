「国宝」「成瀬は信じた道をいく」など人気作品も登場。Kindle本が最大50%ポイント還元中【9/18まで】

Kindle本（電子書籍）の50％ポイント還元キャンペーンが、2025年9月18日（木）まで開催中です。映画化で大ヒットを記録している「国宝」の小説上下巻に加えて、「成瀬は信じた道をいく」や「正欲」などの人気作品がポイント還元の対象に。気になっていた方はお見逃しなく。

映画の感動を原作でもう一度。「国宝 上 青春篇」「国宝 下 花道篇」

〈あらすじ〉俺たちは踊れる。だからもっと美しい世界に立たせてくれ。極道と梨園。生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく。芸術選奨文部科学大臣賞、中央公論文芸賞をW受賞、作家生活20周年の節目を飾る芸道小説の金字塔。

唯一無二の主人公、再び。「成瀬は信じた道をいく」

〈あらすじ〉成瀬の人生は、今日も誰かと交差する。「ゼゼカラ」ファンの小学生、娘の受験を見守る父、近所のクレーマー（をやめたい）主婦、観光大使になるべくしてなった女子大生……。個性豊かな面々が新たに成瀬あかり史に名を刻む中、幼馴染の島崎が故郷へ帰ると、成瀬が書置きを残して失踪しており……!? 10万部突破の前作に続き、読み応え、ますますパワーアップの第2作。

読む前の自分には戻れない、気迫の長編小説。朝井リョウ著「正欲」

〈あらすじ〉息子が不登校になった検事・啓喜。初めての恋に気づく女子大生・八重子。ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。ある人の事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり合う。だがその繋がりは、”多様性を尊重する時代詝にとって、ひどく不都合なものだった。第34回柴田錬三郎賞受賞、2022年本屋大賞ノミネート。これは共感を呼ぶ傑作か、目を背けたくなる問題作か。

あなたの目の前に広がる、もう一つの夏休み。「向日葵の咲かない夏」

〈あらすじ〉夏休みを迎える終業式の日。先生に頼まれ、欠席した級友の家を訪れた。きい、きい。妙な音が聞こえる。Ｓ君は首を吊って死んでいた。だがその衝撃もつかの間、彼の死体は忽然と消えてしまう。一週間後、Ｓ君はあるものに姿を変えて現れた。「僕は殺されたんだ」と訴えながら。僕は妹のミカと、彼の無念を晴らすため、事件を追いはじめた。

海外でも高い評価を受ける傑作長篇小説「海辺のカフカ」

〈あらすじ〉四国の図書館に着いたカフカ少年が出会ったのは、30年前のヒットソング、夏の海辺の少年の絵、15歳の美しい少女――。一方、猫と交流ができる老人ナカタさんも、ホシノ青年に助けられながら旅を続ける。〈入り口の石〉を見つけだし、世界と世界が結びあわされるはずの場所を探すために。謎のキーワードが二人を導く闇の世界に出口はあるのか？

“境界知能”の人々に焦点を当てた「ケーキの切れない非行少年たち」

児童精神科医である筆者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」がたくさんいるという事実に気づきます。少年院には認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすらできない非行少年が大勢いましたが、問題の根深さは普通の学校でも同じでした。人口の10数％いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメソッドを公開しています。

現代のチームビルディングの濃密なヒントが満載。「心理的安全性のつくりかた」

いま組織・チームにおいて注目されている心理的安全性とは何か。職場・チームで高めるにはどうしたら良いのか。本書では心理的安全性が「ヌルい職場」ではなく、健全な衝突を生み出す機能であることを解説。さらに、日本における心理的安全性の4因子「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」について紹介しています。

Xで大反響。「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」

〈あらすじ〉21歳の営業事務で、おっとり・ほんわかした望月美琴の幸せは……ドカ食い!? ガッツリ・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに食す、限界突破の禁断グルメギャグ。限定描き下ろしエピソードも収録した、コミックス第1巻です。

