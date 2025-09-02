結成16年以上の漫才師たちによる賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～2025』（以下『THE SECOND2025』）優勝コンビ・ツートライブが、優勝後の裏話を語った。同大会で準優勝した囲碁将棋・根建太一が、「ウルッとくる！」と感動した、ドラマのような夫婦エピソードとは……？

ツートライブが囲碁将棋にもてなされ、東京の芸人たちがガチで通う渋谷の穴場名店で本音トーク！ 『THE SECOND2025』優勝後の家族の反応という話題になると、たかのりは「5日ぐらい経って、夫婦で2人になるときがあって。そんときに嫁が急にブワーッ泣き出して。『あ、溜まってたんや』と思って」と明かし、囲碁将棋を驚かせた。

一方の周平魂は、優勝してからしばらくチャンピオンの実感が湧かなかったという。優勝後の舞台上で泣くことはなく、「どっかでバッてくる瞬間があるんかな」と思いつつ数日が経ったため、「自分事で泣けへんのや俺」と思ったのだとか。

そんな周平魂が優勝を実感して泣いたのは、相方・たかのりの妻と同じく、子どもが寝て夫婦水入らずのとき。きっかけは、「息子が棚に乗って壊してもーてんけど、新しい8000円の棚買っていい？」という妻の何気ないひと言だった。

この言葉で涙が込み上げてきた周平魂は、それを隠すように「舐めんな舐めんなお前～買え買え、チャンピオンやぞ～ボケ～！」とふざけたという。しかし妻に、「調子乗んなよ～！」と笑われた瞬間に、周平魂は我慢できずに大号泣！ 「自分の人生の中で漫才のチャンピオンになれるなんて」と思っていた彼にとって、「新しい8000円の棚買っていい？」は、「夢の中にずっといたのをやっと現実に戻してくれた」魔法の言葉だったのだ。

このエピソードに、根建太一は感動！ 「ウルッとくる！」「めちゃくちゃいい話！」「（賞金）1000万円をとったわけじゃん。そんな旦那に『8000円の棚買っていい？』って日常過ぎるよね！」とコメントした。

さらに根建は、「文田（大介）なんて優勝目的で450万円の車買ったんだぞ。何してんだよお前！」「だってコイツさ、優勝云々の前に、優勝してからいろんな番組でネタやんじゃん？ そのネタのこと考えていた！」と、突然相方の暴露を連発！

これに文田は、「見ている人には嫌いにならないでもらいたいんですけど、マジで絶対優勝すると思っていたから」とニッコリ。「車どうすんのお前!?」と根建にたずねられると、「下取りに出したよ。そりゃそうだろ」「俺はもう自分が優勝すると思って、勝ち方だけ考えちゃっていたからバチが当たったの」と答え、ツートライブを爆笑させた。

なお、ツートライブと囲碁将棋のトーク映像は、海原やすよ ともこ司会のバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）8月28日放送回で公開された。2組は同放送回で本音を語りながら、創業120年の鮮魚店が営む食堂・奥渋魚力と、根建が「一番好きなハンバーグ屋」と推すハンバーグステーキ専門店・ゴールドラッシュ渋谷本店の絶品グルメを味わった。

