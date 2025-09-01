8月30日・31日に放送された『24時間テレビ48』（日本テレビ系）。チャリティーマラソンのSUPER EIGHT・横山裕がゴールした31日の19時〜20時54分の時間帯は世帯平均19.5％の高視聴率をマークし、「マラソン子ども支援募金」は7億円を超えるなど、大きな反響を呼んだ。

しかし、なかには物議を醸した企画もあった。「チャリティー笑点」だ。

普段の収録とは異なり、『24時間テレビ』では年に一度の生放送がおこなわれる。そこに“座布団運び”として参加したのが、女優の浜辺美波だった。ピンクのTシャツ姿で登場した浜辺に、笑点メンバーたちはすっかりデレデレに。だが、事はそれだけで収まらなかった。

座布団を運んできた浜辺の手を握ったのは、三遊亭好楽。浜辺はニコニコしながらも、やや困惑した表情を見せた。そして、浜辺を横に座らせ「〇〇さん、教えて」というお題では、林家たい平が得意のものまね芸を披露。薬師丸ひろ子の「カ・イ・カ・ン」というものまねを、浜辺にもやらせ--とエスカレートした。

こうした落語家たちに、Xでは

《笑点、飲み会で若い女の子にセクハラ発言するおじさんたち、って感じの流れで見ててキツかった。浜辺美波さん顔がひきつってるじゃん》

《24時間テレビ、笑点。浜辺美波さんへのおじいさん達の発言はセクハラでは？浜辺さん自身が許していたとしても視聴する側は不愉快です》

《久々に笑点観たけど酷いな 浜辺美波さんにセクハラしてるだけで 美波さん困ってるやん 笑点メンバーここまでレベルが落ちたんだ…とにかく不快》

《こうしてみると笑点 時代錯誤もいいとこだな 浜辺美波をなんだと思ってるんだ》

など、批判が殺到する事態となった。

「生放送が裏目に出た印象です。たい平さんの『カ・イ・カ・ン』は、かつては許されても、この時代はコンプライアンス的に問題があるように感じました」（芸能記者）

浜辺は放送終了後、Instagramのストーリーを投稿。ピンクのTシャツ姿でピースサインをする写真をアップし

《小さい頃からみていた『笑点』 出演させていただきすごく嬉しかったです！ ずっと緊張していたのですが 裏やCM中も師匠の皆様がずっと笑わせてくださって…ありがとうございました！》

と綴っている。

浜辺本人はOKだったかもしれないが、翌年の『生笑点』が心配だ。