24時間テレビ2025
『24時間テレビ2025』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年9月5日
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「24時間テレビ」チャリティーマラソンに「美談にしないで」の声
募金は7億円超となるも、Xではマラソンへの「抵抗感」を示す声が続出
女性自身
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上田晋也「24時間テレビ」での司会に批判集まるも、結果的に番組を守った？
批判が集まったが、ライターは上田の悪ノリこそ番組を救ったと分析
日刊SPA!
2025年9月4日
2025年9月2日
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横山裕の鬼スケジュールが物議「休ませてあげて」ファン悲鳴
ライブや番組出演など過密スケジュールが月末まで続くとファンがXに投稿
週刊女性PRIME
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スタッフ制止も「もういいやろ！」村上信五、横山裕に駆け寄る姿にX感涙
村上信五がスタッフの制止に「もういいやろ」とゴール前の横山に駆け寄った
J-CASTニュース
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「24時間テレビ」出演から…翌朝の情報番組出演に「ブラックすぎる」との声
翌日9月1日の「ZIP！」に朝から生出演したと、週刊女性PRIMEが報じた
週刊女性PRIME
2025年9月1日
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「24時間テレビ」総合司会務めた上田晋也へ「凄い嫌な気持ちに」と不満続出
バドミントンラリーの企画で失敗した宮川大輔を大きな声でイジった上田
Smart FLASH
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「24時間テレビ」に中丸雄一が映り込む「面の皮厚すぎ」ネット冷ややかな声
正式な出演者としてではなく、ボランティアの一人という形で出演
女性自身
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「日テレじゃなくて横山裕に寄付したい」24時間テレビで好感度急上昇か
幼い弟2人を支えるため必死で働いた横山裕のエピソードに多くの人が注目
Smart FLASH
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24時間テレビで横山裕の凄絶な生い立ち紹介、義父の存在に疑問「何してた」
SNSでは、番組でほぼ触れられなかった義父の存在に疑問の声が上がっている
J-CASTニュース
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「24時間テレビ」上田晋也、氷川きよしへの一言が物議「失礼過ぎでは？」
走る横山裕のために曲を熱唱した氷川きよしに「今のリハだから」と発言
女性自身
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「24時間テレビ・笑点」浜辺美波が座布団運びで手を握られ物議「不愉快」
座布団運びで参加した浜辺美波に、笑点メンバーはデレデレになっていたそう
Smart FLASH
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横山裕の完走直後に用意された椅子に疑問の声 「ほかのなかったんか」
SNSでは感動の声が上がった一方、横山に用意された椅子が疑問視されている
J-CASTニュース
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「24時間テレビ」に存在意義は？チャリティーランナー・横山裕が激走も
横山裕が完走したマラソンのスタッフは超厳戒態勢だったと番組関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2025年8月31日
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高橋海人が24時間TVを急遽欠席 数日前に見せた「異変」をファン指摘
4日前に出演した番組で目の下に大きなクマがあったと一部のファンが指摘
Smart FLASH
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24時間テレビ、横山裕を支持する声「やす子の不幸の押し売りとは違う」
X上では、チャリティーランナーの横山裕への好評価が並ぶ
Smart FLASH
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「24時間テレビ」浜辺美波と永瀬廉の「完全隔離」に違和感の声も
熱愛相手の永瀬廉との距離感に違和感を覚えた視聴者が、X上で声を上げた
Smart FLASH
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萩本欽一、24時間テレビで欽ちゃん節を炸裂「正直ドン引き」の声
MCを務める萩本欽一が審査員の感想に「話が長い」とツッコミ
デイリースポーツ
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24時間テレビの企画で宮川大輔がミス 上田晋也の執拗いじりに批判噴出
ギネス世界記録を目指す企画で、ミスした宮川大輔を執拗にいじったそう
女性自身