ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¥é¥¸¥ª¶ÉÂ¦¤«¤éNG½Ð¤Æ¤ë¡×53ºÐÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤·¡Ö£²ÅÙ¤È¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÌÚ²¼¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀè½µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÚ²¼¤Í¡×¤ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤ÏÊÌ¤Ë¸Æ¤Öµ¤¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¶ÉÂ¦¤«¤éNG¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÚ²¼¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¡¢³Æ¶É¤¤¤í¤¤¤í¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤ºJFN¤ÏÌÚ²¼¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÚ²¼¤¬Àè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤É¤Ã¤«¤ÇÊ¹¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Í¡ØÍµÈ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Þ¤¿¤É¤Ã¤«¤é¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¡¢¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é½Ð¶Ø¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¡¢½Ð¶Ø¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÌÚ²¼¤Ï¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¡¢2ÅÙ¤È¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÌÚ²¼¤Ï17Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¿¥¤¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¡£°Ü½»¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥¿¥á¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡£50Âå¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚ²¼¤Ï2019Ç¯¡ÊÊ¿31¡Ë¤Î½©¡¢°ìÉô¤Ç¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢20Ç¯¡ÊÎá¸µ¡Ë3·î15Æü¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¡£ÁêÊý¤ÎÌÚËÜ¤Ï22Ç¯7·î¤ËÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£