【VSMS 1/100 ダッカス・ザ・ブラックナイト =ボォス 3074=（ヨーン・バインツェル）】 2026年秋～冬発売予定 価格：未定 ボークスが開催したホビーイベント「ホビーラウンド34」では様々な新作商品が展示された。その際に開発者から商品へのこだわりや注力ポイントを聞くことができた。本稿ではボークスのプラキット「VSMS（VOLKS SUPER MODELI