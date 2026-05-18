お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、大好きなゲームについて熱弁する場面があった。リスナーから「ドラゴンクエスト」に関するメールが寄せられると、有吉は「俺は1から全部やってる」と、実は大ファンだと明かす。「一番ハマったシリーズは?」という話題になると「ダントツ1ね。小5、小6だったかな?（人気が）そんなに爆発してなかったんだけど