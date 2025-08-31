「人生が変わった」「ストレス激減」AmazonセールでApple AirTagが18％OFFに【9/4まで】
財布がない、鍵がない……そんなときにあっという間に見つけてくれて、モノを探す手間から開放してくれるAppleのAirTagがAmazonでセール価格に。
鍵に付けたり、財布やバッグに入れるだけで「探す」アプリが正確な位置を教えてくれます。今回、18％オフになっているので、気になっていた人は今が手に入れるチャンスです！
→ Amazon「Apple」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
ワンタップでAirTagとiPhoneまたはiPadが瞬時に接続できるので、AirTagの名前を入力し、追跡したいものに取りつければOK。AirTagの通知はApple Watchで受け取ることもできます。
大事な財布が見つからない？ バッグをどこかに置き忘れたかも……。そんなときでもAirTagを取り付けていれば心配いりません。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブから、AirTagの内蔵スピーカーで音を鳴らして場所を知らせてくれます。
または「Hey Siri、お財布を探して」と声をかけることでも操作が可能。ソファの下や隣の部屋など近くにあれば、音を鳴らすだけで見つけられます。
オフィスや移動中の電車など、iPhoneとは離れた場所に置き忘れてしまった場合は、世界中にある数億台のiPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークが、自分のAirTagを追跡する手伝いをしてくれます。
「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報も暗号化されているのでプライバシーも守られて安心です。
AirTagの近くまで来たら、iPhoneが「正確な場所を見つける」機能で、AirTagまでの距離と進む方向を表示。超広帯域テクノロジーを活用して、その場所まで案内してくれます。
AirTagは不要な追跡に使われないように設計されており、誰かのAirTagが自分の持ち物に紛れ込んだ場合、「AirTagはあなたと一緒に移動しています」とアラートが警告してくれます。見つけられない時も、音を鳴らしてAirTagの場所を知らせてくれるので安心です。
このアラートは、AirTagが持ち主から離れた時だけ有効になるため、AirTagを付けている友だちがそばにいても、電車の中でAirTagを持っている人たちに囲まれても心配ありません。
IP67等級の防沫・耐水・防塵性能を備えているため、AirTagが付いた鍵をうっかり水たまりに落としたり、大量の水に濡らしてしまっても大丈夫。
また、簡単に交換できる標準的なバッテリーで1年以上使えるように設計されており、交換のタイミングはiPhoneが知らせてくれるので、バッテリー切れを心配する必要もありません。
自分の鍵や財布だけでなく、忘れ物や落とし物が多い子どもの持ち物につけるなど、セール価格のタイミングで家族分を購入するのもおすすめ。専用のキーリング、バッグチャーム、ラゲッジタグなども用意されているので、お気に入りを探してみては？
セールは予告なく終了することもあるので、気になっている人は早めのご購入がおすすめです！
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
ワンタップで接続できる簡単設定
ワンタップでAirTagとiPhoneまたはiPadが瞬時に接続できるので、AirTagの名前を入力し、追跡したいものに取りつければOK。AirTagの通知はApple Watchで受け取ることもできます。
音を鳴らして見つけよう
大事な財布が見つからない？ バッグをどこかに置き忘れたかも……。そんなときでもAirTagを取り付けていれば心配いりません。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブから、AirTagの内蔵スピーカーで音を鳴らして場所を知らせてくれます。
または「Hey Siri、お財布を探して」と声をかけることでも操作が可能。ソファの下や隣の部屋など近くにあれば、音を鳴らすだけで見つけられます。
世界中のiPhoneが味方に
オフィスや移動中の電車など、iPhoneとは離れた場所に置き忘れてしまった場合は、世界中にある数億台のiPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークが、自分のAirTagを追跡する手伝いをしてくれます。
「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報も暗号化されているのでプライバシーも守られて安心です。
正確な場所を教えてくれる
AirTagの近くまで来たら、iPhoneが「正確な場所を見つける」機能で、AirTagまでの距離と進む方向を表示。超広帯域テクノロジーを活用して、その場所まで案内してくれます。
誰かのAirTagが持ち物に紛れ込んだらiPhoneがアラートを表示
AirTagは不要な追跡に使われないように設計されており、誰かのAirTagが自分の持ち物に紛れ込んだ場合、「AirTagはあなたと一緒に移動しています」とアラートが警告してくれます。見つけられない時も、音を鳴らしてAirTagの場所を知らせてくれるので安心です。
このアラートは、AirTagが持ち主から離れた時だけ有効になるため、AirTagを付けている友だちがそばにいても、電車の中でAirTagを持っている人たちに囲まれても心配ありません。
水に強く、バッテリーは長持ち
IP67等級の防沫・耐水・防塵性能を備えているため、AirTagが付いた鍵をうっかり水たまりに落としたり、大量の水に濡らしてしまっても大丈夫。
また、簡単に交換できる標準的なバッテリーで1年以上使えるように設計されており、交換のタイミングはiPhoneが知らせてくれるので、バッテリー切れを心配する必要もありません。
自分の鍵や財布だけでなく、忘れ物や落とし物が多い子どもの持ち物につけるなど、セール価格のタイミングで家族分を購入するのもおすすめ。専用のキーリング、バッグチャーム、ラゲッジタグなども用意されているので、お気に入りを探してみては？
セールは予告なく終了することもあるので、気になっている人は早めのご購入がおすすめです！
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります