山本裕典がNo.1ホストを目指すストーリーを追う看板企画「山本裕典、ホストになる。〜一触即発の店舗改革編〜」の第5弾が放送。ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジ系）、映画『ROOKIES−卒業−』など数々のヒット作品に出演した輝かしい過去を持つ山本。これまでのシーズンでは、山本が歌舞伎町と大阪のホストクラブでホストになったらいくら稼げるのかを検証してきた。今シーズンでは、営業不振が続き閉店したMISTが、新規店としてオープンしたSiVAHでの店舗再生に挑戦。MISTから引き続き働いているホストは素行が悪く、超不良高校のような状態だという。果たして山本は、問題児たちをまとめ上げて店舗改革を成功させることができるのか。

営業終了後のミーティングでのこと。店のプロデューサーで山本の教育や指導を担ってきた“軍神”こと心湊一希さんからスピーチを求められた山本は熱い思いを語り始めた。

女性スキャンダルが原因で、2017年に当時所属していた事務所を解雇された山本。「28歳くらいのときに芸能界をクビになって、芸能界を干されてさ。君たちより泥水すすってきたよ」と話し始めた。

現在、山本は六本木でBARを経営しており、芸能界から姿を消していた時期は、かなり苦労をしてきたという。「クビになった直後だぜ。2万円のシャンパン飲んだら、12万円のシャンパン開けてくれるって言われて。目からシャンパン噴き出しながら、毎日飲んでた。死ぬ気でやってた」と苦難の日々を告白した。

芸能界という華やかな世界から一転。どん底まで落ちた山本だったが、軍神のもとで、どんな状況でも全力でぶつかっていけば道は開けると学んだという。山本は「俺を救ってくれたのは軍神」だと目に涙を浮かべた。その後、大粒の涙を流しながら、問題児である旧MISTのホストたちに「お前らのことが大好きだ」「いらねえよ、プライドとか。気持ちはわかるよ。敵じゃねえから。仲良くやって行こうぜ」と情熱を伝えた。果たして、山本の思いは問題児たちに届くのだろうか。