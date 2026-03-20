俳優の山本裕典が過去に関係を持った芸能人の人数を暴露。口を滑らせ「また嫌われるじゃ〜ん」と頭を抱える一幕があった。【画像】山本とイケメンホストたちABEMAにて配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。そんな同番組が今回『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』と題し“