“令和の愛人”のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルの真島なおみ（27）が、かつて俳優・山本裕典とプライベートで遭遇していた意外な過去を告白し、スタジオが騒然となる一幕があった。【映像】山本裕典との絡みを告白した27歳グラドル＆セクシーな私服姿ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラ