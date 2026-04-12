「女の子が大好き」だという山本裕典が衝撃の“経験人数”を告白。その中には芸能人も含まれていると明かした。【映像】山本裕典の衝撃の“経験人数”『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、「ABEMA開局10周年30時間限界突破フェス特別版×チャンスの