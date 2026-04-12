俳優の山本裕典（38）がABEMA開局10周年を記念した30時間マラソンに挑む中、母親の頼枝さんが息子の学生時代の写真を公開。その整った容姿に視聴者から「これはモテる」と絶賛の声が上がった。【映像】サッカー少年・高校時代＆元カノとの写真（複数カット）ABEMAは2026年4月11日午後3時から12日夜10時まで、開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、