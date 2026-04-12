俳優の山本裕典の実母の頼枝さんが、かつて息子が精神的に追い詰められ「電車に飛び込まれても困る」と危惧するほどの深刻な失恋を経験していた過去を明かした。【映像】元カノとの2ショット＆そっくりな実母ABEMAは2026年4月11日午後3時から12日夜10時まで、開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、山本が30時間の完走を目指しながら、リアルタイム