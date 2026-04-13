山本裕典が10年前に芸能界を干された理由を告白。「特に何もしてない」とコメントするヒトコマがあった。【映像】山本裕典が芸能界を“干された理由”『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、「ABEMA開局10周年30時間限界突破フェス特別版×チャンスの