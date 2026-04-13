《もう15年も前の話だから。若気の至りってやつ #暴露 #ネットニュース #AbemaTV》4月12日、Xでこう振り返ったのは、かつてセクシー女優として一世を風靡したタレントの蒼井そら（44）。同日放送のABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』で“爆弾発言”を披露したところ、これが反響を呼んでいたのだ。この企画は、「ネットニュースで大バズリしそうな限界ギリギリトー