ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¡ª¡×¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ã¤¿à¶ÄÅ·¹ÔÆ°á¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼
¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¶ÄÅ·¹ÔÆ°¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë½ÉÅ¨¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¨·³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¾Ð´é¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¹Ó¤ì¤¿»î¹ç¤ò¿Â»ÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¤¤µ¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÃ«¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢£¹²ó¤Ë¾¾°æ¤«¤é£´£µ¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÒÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤ò¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥ä¥¸¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤òµá¤á¡¢¸ª¸ý¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥Ý¡Á¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ï¤¶¤ï¤¶ËÜ¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤âÅÜ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯Í§¹¥Åª¤Ë²ò·è¤·¡¢Å¨·³¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÃ«¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ä¥¸¤òÉÊ³Ê¤¢¤ë¤·¤°¤µ¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç·ë²Ì¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎàÊ¿ÏÂ³°¸òá¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££¶·î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï·×£¸»Íµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÍðÆ®À£Á°¤Ë¤Þ¤Ç°äº¨¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤âÊóÉü»àµå¤ò¼õ¤±¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤òàÍè¤ë¤Êá¤È¼ê¤ÇÀ©»ß¡£ÍðÆ®¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤ÇÄÃ¤á¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»àµå¤ÎÄË¤ß¤òÉ½¾ð¤Ë½Ð¤µ¤º¤ËÁê¼ê¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¡£°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥¢¥é¥¨¥¹¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤·¡¢»î¹ç¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÂçÃ«¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¡Ä¤È¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø»ä¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤²¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂçÃ«¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÊ¿ÏÂÅª¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤¢¤Ê¤¬¤ÁÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÏÂçÃ«¤Î¸ÀÆ°¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÆ±»æ¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ê¡¼»á¤¬ÂÇÀÊ¤äÎÝ¾å¤ÇÁê¼ê¤ä¿³È½¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥´¥ß¤Þ¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¹¤¤´Ö¸«¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢£Í£Ö£Ð¤â¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤âËÜÎÝÂÇ²¦¤â£³´§²¦¡¢¤µ¤é¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¡¢»ä¤ÏÀ¸¤¤ÆÌÜ·â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼¹Ì³¼¼¤òË¬¤ì¡Ö±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È»¿¼¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£