投手としての現状が3年連続MVPに悪影響？「間違いなくプラスにはならないだろう」“最有力候補”の大谷翔平を阻む強打者の存在

MVPの最有力候補である大谷だが、投手としての現状が悪影響を及ぼすのか(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平の3年連続4度目のMVPを阻む存在として、フィリーズの外野手、カイル・シュワバーの名が挙げられている。

実際にシュワバーと大谷はナ・リーグで本塁打争いを繰り広げており、海外スポーツメディア『YARDBARKER』は、大谷の前に「ある意外な強打者が立ちはだかっている」と伝えている。

記事では「シュワバーは実のところ、平均打率をあまり上げていない。通算打率は.232、シーズン最高打率は.266だ」と指摘した上で、「通常、主要な指標全てにおいてバランスが取れていない選手は、MVP候補としてあまり考慮されない。しかし、ナショナルリーグのMVPレースは、オオタニとシュワバーの争いに終始しつつあるようだ」と記した。

「今シーズン、パワーと打率の両方に優れた打撃ができる選手は多くいない。現在、ナショナルリーグには通算30本塁打以上、打率.290以上の打者はいない」と、大谷とシュワバーのどちらかがMVPにふさわしいと見ているようだ。

その上で「主要なデータにおいて、この2人のスター選手はトップかそれに近い位置にいる。そして、オオタニのデータが昨年の圧倒的な成績から大きく遅れをとっているという事実は、シュワバーにとって有利に働くばかりだ」と、大谷が昨年よりも数字上では低下していると伝えている。