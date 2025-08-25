¡Ö°ÕÃÏ¸«¤»¤í!¡×¥³¡¼¥ë¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°Èô¤Ó¸ò¤¦£°¡Ý£´»´ÇÔ¤Ç¡Ä¡È38ºÐ¤ÎÅ´¿Í¡ÉÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬Ã¡¤½Ð¤·¤¿¶Ã°Û¤ÎÁöÎÏ¥Ç¡¼¥¿
¡¡2025Ç¯£¸·î24Æü¡¢FCÅìµþ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë£°¡Ý£´¤È»´ÇÔ¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤ÎPK¸¥¾å¤Ê¤É¼«ÌÇ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö°ÕÃÏ¸«¤»¤í!¡×¥³¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤Ò¤È¤êµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡È38ºÐ¤ÎÅ´¿Í¡ÉÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤À¡£58Ê¬¡¢62Ê¬¤ËÈ´·²¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¸É·³Ê³Æ®¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ë¤äÊªÀ¨¤¤Àª¤¤¤Ç¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢Å¨¼éÈ÷ÌÖ¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î9.947¥¥í¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È²ó¿ô¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î19²ó¤È38ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤º¤ì¤â¶Ã°Û¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¡£ÌÔ½ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Å·À²¤ì¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡¢Ä¹Í§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç´é¤ò½Ð¤»¤ë¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×Ä¹Í§¡£ÌÔ½ë¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤ºÁö¤êÈ´¤¯»Ñ¤Ë¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¡ÈÅö³Î¡É¤ÎÀ¼¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
