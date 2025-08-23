この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「10年日本に住んでも…日本国籍を取らない外国人の本音」と題した動画を投稿したのは、京都で生活するフランス人YouTuberのフロリアンさん。10年以上日本に暮らしているという彼が、なぜ日本国籍への変更を選ばないのか、その胸の内を率直に語っている。



フロリアンさんは動画の冒頭、「日本の国籍は取ってません。今のところ取るつもりもない」とキッパリ発言。その理由について、「だってパスポートの変更してたら、日本人になる私。でも私の日本語は、日本人ほど喋れるわけでもないし、読むことや書くことも全然足りない。日本の文化の中でたくさん分からないことがある」と、言語や文化への理解不足を素直に認めた上で、「日本人として恥ずかしいになっちゃう」と、本当の日本人になりきれないことへの葛藤を明かした。



また自身のスタンスを、「自分を持ってるが、足りないと思ってます」と述懐。「どこの国でもその国のことを知らずに国籍だけ取得するのは、その国に失礼だと思う」との持論も披露した。



さらに、日本の永住権や国籍変更のプロセスについても言及。「日本の永住権取るより、日本の国籍の方が取りやすいとよく聞くけど、自分の国籍を捨てるのは大きいこと」と、複雑な手続きや責任の重さを指摘。一方で、「フランスの国籍捨てたら“京都のフランス人”のYouTubeチャンネルもなくなる」と、YouTuberとしての自身のアイデンティティにも言及し、「フランス人として日本で頑張って住んでるっていうはいいかな」と語った。



特に印象的だったのは、「その国のパスポート取れるための条件がもっと厳しくしないとなーって、本当に思います」と語る場面だ。パスポートや国籍の取得が形式的になり本質的な文化理解が伴っていない例が多いことに、「なんか違うなーって、本当に思う」と自身の違和感を強調した。



動画は、「日本人はもう、たぶん、しばらくはならないぞ。自分はもう満足して、あ、もう、本当にもう日本人と一緒くらいなレベルになったら、そうなるかもしれないけど、まだそういう感じはなってないね」と締めくくられた。正直な思いを吐露したフロリアンさんに、コメント欄では多くの共感とエールが寄せられた。