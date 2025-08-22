「生活費やギャンブルに使った」公園の蛇口盗み金属買い取り店に売却…54歳の男逮捕 「30件以上やった」余罪も追及 警視庁
窃盗の疑いで無職の54歳の男が警視庁に逮捕された。男が盗んだのは水道の蛇口で、金属買い取り店に売りさばいたという。江戸川区では水道の蛇口やエアコンの室外機が盗まれる被害が相次いでおり、警視庁は男が関与しているとみて調べている。
顔を伏せて歩く白髪交じりの男
東京・小岩署で目撃されたのは、カメラに気づくと顔を伏せて歩く白髪交じりの男。
窃盗の疑いで逮捕された無職の宮内義行容疑者（54）だ。
「江戸川区内だけでも30件以上の盗みをやった」と供述しているという。
宮内容疑者が盗んだのは水道の蛇口だった。
犯行後に撮影された写真を一見すると普通の水場のように見えるが、水道の蛇口が丸ごとない。
狙われたのは公園唯一の水飲み場の蛇口で、現在は新しいものが設置されていた。
江戸川区で蛇口や室外機盗まれる被害相次ぐ…容疑者関与か
宮内容疑者は工具を使って約1万6000円相当の蛇口を1つ取り外し、金属買い取り店に売りさばいた。
調べに対し宮内容疑者は「寝泊りするための生活費やギャンブルに使った」と容疑を認めている。
2024年2月以降、江戸川区では水道の蛇口やエアコンの室外機が盗まれる被害が相次いでいることから、警視庁は宮内容疑者が関与しているとみて調べを進めている。
（「イット！」8月21日放送より）