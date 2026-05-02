きのう未明福井市中心部にある高級ブランド店に窃盗グループが侵入し、約6000万円相当のアクセサリーや衣類などが盗まれたことが分かりました。商品棚の後ろの壁を押して店の中に侵入してきた数人の人物、その後、商品を根こそぎ盗んでいきます。窃盗事件の一部始終を高級ブランド店の防犯カメラが捉えていました。被害にあったのは福井市の「M’s shop（エムズショップ）」です。店によりますと1日午前4時20分ごろ、フードやマス