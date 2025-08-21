人気YouTuberのヒカル（34）が8月19日までに自身のチャンネルを更新。5月末に結婚を発表した実業家の「進撃のノア」と夫婦で、ギャル霊媒師の飯塚唯をゲストに迎えたコラボ動画を公開した。だが、夫婦の相性や運気などを見てもらうなか、飯塚が声を上げて号泣する場面があり注目を集めている。

動画中盤で、「さっき下でちょっと待たせていただいたときに、青笹さん来てたんですよね」と切り出した飯塚。「あ、見に来てるんだと思って」「いま多分（青笹さんと）お話したら泣いちゃうなと思ったんで」と語り、撮影の本番前だったことから気持ちを整えていたという。

飯塚が言う“青笹さん”とは、ヒカルと親交が深かった実業家で、6月25日に急性心不全のため亡くなった青笹寛史さん（享年29）のこと。医師の資格を持ち、YouTubeのリアリティー番組「令和の虎」のメンバーでもあった。7月3日に青笹さんのXアカウントで兄・雅史氏名義の文書が公開され、家族葬が執り行われたこと、初七日を終えたタイミングで公表したことが伝えられていた。

そんな青笹さんと“交信”したという飯塚が「ヒカルさんのことを本当に心配して。『自分のことよりも』って」と語ると、ヒカルは「そうですね、そういう人でしたね」と同意。また、飯塚によれば、「（ヒカルの）お家のなかを（青笹さんが）行き来して見てる」とのこと。ヒカルは「（青笹さんと）家がめっちゃ近かったんですよね」「週5、6ぐらいは一緒にいたんで」と明かし、飯塚の霊視に納得する表情を見せていた。

その後、飯塚は「何かちょっと、（青笹さんに）聞いてみていいですか？お話を」と数珠を摺りはじめ、ヒカルは「はい」と返答。飯塚は「（青笹さんが）ずっとヒカルさんのお部屋にいるんですよね」「寝室にいるんですよ」と言い、黙って両手を合わせる。

しばらくすると「あぁ、分かりました」と述べ、“青笹さんの伝えたいこと”として「（ヒカルの）仕事の仕方というか、戦い方が俺と似てるって。無茶をする」と述べた飯塚。ヒカルが「なるほど、無茶しすぎだと」と相槌を打つと、飯塚は「『俺みたいになるぞ』って。いま、ヒカルさんのことを一番心配してた部分としては、お体で。『体ボロボロだぞ』って。『腎臓の動きがあんまりよくない』って」と告げていた。

ヒカルも自身の不調は自覚しているようで、歯科矯正で通っている歯科医師の息子で波動を研究しているという人物から「腎臓、肝臓がもうボロボロ」と指摘されたことを明かしていた。また、不眠でもあるというヒカルに、飯塚は「青笹さんが心配してたのは、『1個1個破壊されてるぞ』って。『急に来るぞ』っていうのを」と警告。

さらに「周りに気を遣いすぎてるっていうところを『止めろ』って。凄い強い口調で言われたんですけど。誰かのことを考えた動画の撮り方、誰かのことを考えた、後でその人が救われるような発言の仕方。それを『家庭に向けてくれ』って」と、“青笹さんからの助言”を具体的に伝えていた。

そして、異変が起きたのはこの直後だった。

飯塚は目線を上に向けながら「ちょっと待ってくださいね」と言い、胸に手を当てて「また入ってきたんでちょっと話させてもらいます」とうつむく。途端に片手を口元に当てて啜り泣きはじめ、両手で顔を覆うように。しばし沈黙が流れるなか、テロップには《涙が止まらなくなってしまう唯先生…》と表示され、飯塚が声を上げて号泣する姿が映し出されたのだ。

ヒカルは「唯先生のこんな感じ、初めて見たからちょっと……」と述べ、驚いた様子。その後、飯塚は一旦落ち着きを取り戻すも、再び泣きながら「（青笹さんが）『ヒカルさん心臓が危ない』って言ってます」とコメント。ヒカルが「僕の心臓ですか？」と尋ねると、飯塚はこう続けた。

「そうです。『急に自分と同じになる』って。『死んじゃうから止めてくれ』って。『無理するな』って。それも尋常じゃないんですよ。あの、心配の仕方が……。

あとは、『自分が一番それをいまも後悔してる』って。『本当は後悔してる』って言ってますし、やりたかったこと、『一番やりたかったことができなかった』って言ってたんですね、本人が。ずっと無念だって、いまも。

なので、健康診断とかには結果が出てないですけど、『着々と心臓の方にきてる』って。で、寝てる時にやっぱり、その異変に襲われちゃう心配を感じて、（青笹さんが）寝室にいるみたいです」

真剣に飯塚の話を聞いていたヒカルは「なるほど」と相槌を打ち、「要はこの生活を続けてたらよくないことが起こるっていう」と理解を示していた。

故人である青笹さんのメッセージを代弁するかのように、ヒカルの健康状態に警鐘を鳴らした飯塚。深刻な内容に視聴者も驚いたようで、動画のコメント欄にはヒカルを心配する声が。

《休んでくれ。投稿頻度落ちても良いから休んでくれ。。》

《青笹の話を聞いて、視聴者としても泣けてきた ヒカル君も体調気をつけて！投稿頻度が下がっても健康に気遣ってほしい》

《ヒカル君まじで無理しないでほしい。投稿頻度落ちてもヒカル君ファンはぜんぜん大丈夫！だから体を最優先に考えて下さい。それがノアちゃんのためにもなると思うので》

だがそのいっぽうで、すでに他界した青笹さんに代わって霊媒師が彼のメッセージを伝える降霊術に、違和感を覚えた視聴者もいたようだ。信じるかどうかは各々の自由とはいえ、すでに動画は130万回再生を突破（20日23時半現在）。チャンネル登録者数500万人を超えるヒカルの動画は強い影響力を有することもあり、安易にコンテンツとして発信することに否定的な声も上がっている。

《青笹を出すのは違うんではないか？ちょっと怪しく感じてしまう》

《信じることで救われる人もいるから悪徳だなんて思わないけど死者の名前をエンタメに使うのは違うと思う》

《スピチュアルな話で青笹さんは出して欲しくなかったな。 信じてない俺からしたら、青笹さんを利用しているように見えて非常に残念だ》