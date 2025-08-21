¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û¡Ö¥×¥í¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÀË¤·¤ó¤À°ïºà¤¿¤Á ¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¹â¹»µå»ù¤¬ÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í»ÖË¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëº£²Æ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ®¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍË¾Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤°Õ»Ö¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²£ÉÍ¤Î¼ç¾¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡»ÄÇ°¤¬¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Áö¹¶¼é¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¹â¹»£²Ç¯£µ·î¤«¤éÌ¾Ìç¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¡£º£²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡ÊÊ¿ÄÍ³Ø±àÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¿§Ç»¸ü¤Î£¹²óÆó»à¤«¤éµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÁ°¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¤¬Ì¾ÌçÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¥¹¥«¥¦¥È´Ö¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö°¤Éô¤¯¤ó¤Ë¤Ï¥×¥í¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
¡ÖÅê¼ê¤Ï¼«Ê¬¼çÆ³¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤Ï¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÅê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼õ¿È¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¤Éô¤¯¤ó¤¯¤é¤¤ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤é¡¢Áá¤¯¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ç¤âÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÅÄÀ¾¾Î¡Ê¤¿¤µ¤¤¡¦¤È¤Ê¡¿¾®¾¾ÂçÃ«¡Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍË¾Áª¼ê¤À¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å90¥¥í¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¶í¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¹â¹»ÄÌ»»25ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½Õ£´·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¶¯²½¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢º¸ÂÇÀÊ¤«¤é²÷ÂÇ¤òÏ¢È¯¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢»²²ÃÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÏÀ®´Û¤È¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤Ë£±ÂÐ£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢ÅÄÀ¾¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¿È¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¤Û¤¦¤¬¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅÄÀ¾¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥×¥í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØËÜÊª¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÁ´Éô¤ÎÉôÊ¬¤ÇÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤ËÂç°ìÈÖ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Àº¿ÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¤³¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥×¥í¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¡Û
Å·Íý¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¡¦ÀÖ¾ý¹¬µ±¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡ÀÖ¾ý¹¬µ±¡Ê¤¢¤«¤Ï¤Ë¡¦¤³¤¦¤¡¿Å·Íý¡Ë¤â¡¢Í··â¼ê¤Î¹¥ÁÇºà¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç±Ç¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ëÂÇ·â¤â¸÷¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¾ý¤Ï½ÕÀè¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Í¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¶¯¹ë¼Ò²ñ¿Í¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÀÖ¾ý¤Ï¤³¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¤Þ¤À³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÖ¾ý¤Î¿ÈÄ¹¤Ï181¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï74¥¥í¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤âºÙ¿È¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¡£¤³¤ÎÅß¾ì¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ËÎå¤ó¤À¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¥´¥Ä¤¯¤·¤Æ¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡Å·Íý¤ÎÆ£¸¶ÃéÍý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹â¹»»ØÆ³¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀÖ¾ý¤Î¿ÊÏ©·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÖ¾ý¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤È¤ÎÎ¾Î©¤â¤Ç¤¤ë»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¶¯¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÂ¦¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤¿»þ¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¡Û
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥í»ÖË¾¤ÎÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÂ¦¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£DeNA¤Î²Ï¸¶Î´°ì¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ø£´Ç¯¸å¤Ë¾å°Ì¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â¹»Â¦¤â¤½¤¦¤·¤¿¿ÊÏ©»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂçÞ¼Î´¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¥×¥íÃíÌÜÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¸Æ¤Ù¤ëÊì¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Á°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍË¾Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë¿Ê¤à¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥í¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£ÀÐ»³°¦µ±¡ÊÃæ±Û¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÏÈ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¤à¤·¤í¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥×¥í»ÖË¾Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¤¤¤º¤ìºÇ¹âÊö¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¸½¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£