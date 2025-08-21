今年も待ってたーーーッッ！【マクドナルド】バカンス気分で食べたい♡「季節限定品」がアツい

この夏も、恒例のハワイキャンペーンが【マクドナルド】でスタート！ 日本にいながらも、手軽にハワイ気分を楽しめそうです。今回はハワイアンバーガーズと、デザート代わりに楽しめるドリンクのなかから、筆者も試したおすすめ2品をご紹介します。この夏だけの特別ラインナップをチェックしてみて。販売期間は9月上旬頃まで。

厚みのある100%ビーフパティ、卵、そして改良されたハワイアンバーベキューソースのバランスが美味な「肉厚ビーフチーズロコモコ」。実食してみると、ソースは例年以上にコク深くなった印象。すべての要素がバランスよくまとまって、満足感もバッチリでした！

「マックフロートⓇ ブルーハワイ2025」で瞬間クールダウンを

パッと目を引くブルーの炭酸ドリンクに、ミルク感たっぷりのソフトクリームを添えた「マックフロート® ブルーハワイ2025」も、日常から一気にハワイ気分へと誘ってくれます。爽快感ある味わいと、なめらかなソフトクリームのコンビネーションで、見た目も味もリゾート感満載です！

