MLB公式SNSが公開

米大リーグ・レンジャーズは9月9日、日本の大人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボした“鬼滅の刃ナイト”を開催する。来場者に配布される限定ユニホームも発表され、主人公・竈門炭治郎の着物の柄があしらわれた一着に、海外ファンが早くも熱視線。ネット上では「これはイケてる！」「欲しい」などの反応が寄せられた。

MLB公式Xは「鬼滅の刃：テキサス・レンジャーズは9月9日に鬼滅の刃ナイトを開催し、炭治郎の限定ユニホームをプレゼントします」と文面に綴り、限定ユニホームのデザイン画像を公開した。黒と緑色の市松模様があしらわれ、本拠地名の「TEXAS」の文字が堂々と君臨。背後には背番号25と「TANJIRO」のローマ字が並んでいる。

日本人から「日本のアニメの浸透すご」「凄いな」など驚く声が並ぶと、米ファンも反応。世界的にも認知度がある日本のアニメ作品とあって、X上ではコラボユニホームのデザインに好意的なコメントが寄せられていた。

「誰かこれをゲットして私に送って」

「シティコネクトのユニホームより、はるかにいい」

「レッドソックスファンだけど、これはイケてる！」

「9歳の孫が喜ぶよ！ 鬼滅の刃の大ファンなんだ！」

「新しいファンを獲得するための素晴らしい方法だ！」

「ワオ！めちゃくちゃいいね」

「Tanjirooooooo」

「異次元のユニホーム」

「欲しい」

「一晩だけレンジャーズファンになるよ」

鬼滅の刃とMLBのコラボ企画は、ドジャースも15日（日本時間16日）の本拠地パドレス戦で実施。イラストがデザインされた限定キャップが先着4万人の来場者に配布された。なお、日本で大ヒットとなっている劇場版「鬼滅の刃 無限城編」は、9月に米国でも上映がスタートする。