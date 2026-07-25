レンジャーズ
『レンジャーズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
トラウトが35歳誕生日に19号ソロ、バースデー弾6本でMLB最多タイ記録
MLB公式記録でA・ロドリゲスらに並ぶ6本目のバースデー弾を記録した
スポーツ報知
-
旗手怜央の昨季の姿にセルティックOBが苦言、移籍話も実現せず
OBのトニー・ワットは旗手が昨季「投げ出した」と厳しく批判したという
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
-
「韓国のイチロー」イ・ジョンフが目測を誤り落球、サヨナラ負けを招く
9回2死一・二塁で右飛を捕れず、二塁走者が生還してサヨナラ負けに
フルカウント
-
阪神・ガルシアが初安打を満塁弾で飾る球団初の快挙、8点差の8回に一閃
8点劣勢の8回無死満塁から左翼上段席へ豪快な満塁本塁打を放つ
スポニチアネックス
2026年8月4日
-
元サイ・ヤング賞右腕デグロムがブレーブスへのトレードを拒否し残留
首位独走中の強豪より55勝57敗のレンジャーズ残留を選んだとのことで
フルカウント
-
エンゼルス、ついに「解体」へ トレード期限にソリアーノら主力を放出
ソリアーノやアデルら主力を複数球団へ放出し若手有望株の獲得を進めている
スポニチアネックス
2026年8月2日
-
佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
-
大谷翔平がドジャース移籍後通算133本塁打で歴代4位タイに浮上
ドジャース移籍後3シーズンの通算本塁打が133本となり歴代4位タイに浮上
フルカウント