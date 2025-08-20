¼Õºá¤âŽ¤ÏÀÇË¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ä¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¥«¥¹¥Ï¥éµÒ¤ò°ìÈ¯¤ÇÌÛ¤é¤»¤ë"¤Ò¤é¤¬¤ÊÆóÊ¸»ú¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·"
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÄÅÅÄÂîÌé¡Ø¥«¥¹¥Ï¥é¡¢°°Õ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É ¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤«¤é½¾¶È°÷¡¦ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ëËÜ¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁ´ÌÌ¼Õºá¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËNG
¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤âºÇ½é¤ËÉôÊ¬¼Õºá¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÜ¤ê¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Õºá¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¿´ÍýÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¯¤ë°°Õ¥¯¥ì¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¡¢Á´¤ÆÊÀ¼Ò¡Ê»ä¡Ë¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ç¤¹¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÏÈó¤òÇ§¤á¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÂÐ±þ¤Î°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¾õ¶·¤¬°²½¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤éÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉôÊ¬¼Õºá¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ëº£¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢É¬¤ºÌÀ³Î¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¡¢ÉôÊ¬¼Õºá¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¶È¼ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Îý½¬¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢ªÈÎÇäÅ¹¡¢°û¿©Å¹¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¢ÀÜµÒ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤ä¿·¿Í¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ±þ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¡£
¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢ªÊÝ°é½ê¡¢³Ø¹»¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Ï¢Íí·ÏÅý¤¬ÈÑ»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¡£
¡Ö¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢ª¸òÄÌ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Ìò½ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ä¤ª»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¡£
¡Ö¤ª»þ´Ö¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢ª¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ä°ÆÆâ½ê¡¢¥ì¥¸¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ëº®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤ªÂÔ¤¿¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¼Õºá¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤´ÂÏ«¤ò¤ª³Ý¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª³Ý¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀâÌÀ¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤òÏ¢¸Æ¡×¤ÏÁê¼ê¤òÀú¤ë¤À¤±
°ìÊý¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸åÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀÕÇ¤¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â´Ø·¸¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ê¤ªÏÍ¤Ó¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï½é´ü¾Ã²Ð¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¼ý¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤¸¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½éÆ°¤ÏÉ¬¤ºÉôÊ¬¼Õºá¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÈó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¼Õºá¤ò¥Õ¥ì¡¼¥º¤´¤È³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÍ¤Ó¤Î»ÅÊý¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¸ýÀè¤À¤±¤Î¼Õºá¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ýÁê¼ê¤Î¤ªÏÃ¤ò²¿¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Õ¤ë
¡ý¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡È¤¬¡É¡Ä¡Äº£²ó¤Ï¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡È¤¬¡É¡¢¡È¤Ç¤â¡É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¡¢¸À¤¤Ìõ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë
ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂÐ±þ¼Ô¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼çÄ¥¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ªÏÍ¤Ó¤ÏÉ¬¤º¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Î·Á¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£À¼¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢ÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
Áê¼ê¤ÎÍ×µáÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤Á¤éÂ¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÏÃ¤·¡¢¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÏÃ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ëÊý¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸À¤¤Ê¬¤ò½Ò¤Ù¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤·Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ê¤À¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤¹Â®ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î·Ù²ü¿´¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤äÄ´»Ò¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¾¯¤·À¼¤ÎÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÏÃ¤·Êý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áê¼ê¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤·Êý¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢Éé¤±¤º¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç±þÅú¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ò¼å¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¥Ü¥½¥Ü¥½ÏÃ¤¹Áê¼ê¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤é¡ÖÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤â¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡Ä¡×¤Î¡ÈÆóÊ¸»ú¡É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä
Â³¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¼¹Ù¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤äÏÀÅÀ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢ÂÐ±þ¼ÔÂ¦¤¬¡Ö¶âÉÊ¤Ç¤Î²ò·è¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é²ò·èºö¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Û£Ëæ¤ÊÊÖÅú¤ÇÁê¼ê¤Îµ¤¤ò¤½¤®¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¼çÄ¥¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÖÅÙ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¡¢Áê¼ê¤Î¸ý¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¶âÉÊ¤ÎÍ×µá¤äË½¸À¤Ê¤É¤ò°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐ±þ¼ÔÂ¦¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×µá¤ò¡ÖÃÇ¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÃÇ¤ë¤È¤¤Î3¤Ä¤ÎK¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¤Ä¤ÎK¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¢ª´Ê·é¤Ê·ëÏÀ¢ª´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈNO¡É¤Î·ëÏÀ¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à
¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤ÇÁê¼ê¤ÎÍ×µá¤òÃÇ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤â·ù¤Êµ¤Ê¬¤¬¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤¤¶½Ê³¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢°ìÈÌ¥¯¥ì¡¼¥à¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î°ì¸À¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤ªÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤´ÂÏ«¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤É¤â¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ó¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Áë¸ý¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï´Ê·é¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òºÆÅÙÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö½ÂÂÚ¤ÇÁë¸ý¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤»¡×¤È¤«¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤È°Â¤¯¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×µá¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·ëÏÀ¤ÏÂ¨¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»Ý¤ò´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¡ÈNO¡É¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬´¶¤¸¤ëÉÔ²÷´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ ÂîÌé¡Ê¤Ä¤À¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë
¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤Ã´Åö¹Ö»Õ
¥¥å¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Ä¡ÊCube Roots¡ËÂåÉ½¡£1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£1995Ç¯¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇ¯´ÖMVP³ÍÆÀ¡£2005Ç¯¤Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡õ¸¦½¤²ñ¼Ò¥¥å¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Ä¤òÀßÎ©¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°MORE¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø²ò¶Ø¡ªË½Ïª¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×Åù¤Ë½Ð±é¡£¼¹É®³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¨»ï¤Ç¤Ï¡ØÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥½¥·¥¨¡ÙÅù¤Ë¤â´ó¹Æ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤É¤ó¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤âÀäÂÐ²ò·è¤Ç¤¤ë¡ª¡Ù¡¢¡Ø¥«¥¹¥Ï¥é¡¢°°Õ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¡¡¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤«¤é½¾¶È°÷¡¦ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ëËÜ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤«°õ¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÃÇ¤êÊý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤Ã´Åö¹Ö»Õ ÄÅÅÄ ÂîÌé¡Ë