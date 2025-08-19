今のサッカー界は当たり前のように10代の選手が活躍する世界だ。



最近ではバルセロナFWラミン・ヤマル（18）の衝撃が凄まじいが、スペイン『SPORT』が今季さっそく『Newヤマル』と呼んだのは、オランダ1部のPECズヴォレでデビューを果たしたMFジャディエル・ペレイラ・ダ・ガマだ。



出場時間は僅か2分ではあったが、ジャディエルは15日に行われたエールディヴィジ第2節のテルスター戦で15歳と243日の若さでピッチに立った。これはリーグ史上最年少の記録だ。





Jadiel Pereira da Gama: de jongste debutant ooit in de @eredivisie (15 jaar en 243 dagen)#TELPEC — ESPN NL (@ESPNnl) August 15, 2025

同メディアはNewヤマルと呼んでいるが、ジェディエルのポジションは守備的MFだ。ポジションに共通点はなく、ただ若いという理由からそう呼ばれている。ジャディエルはU-16オランダ代表でもプレイしており、オランダにとっては期待の若手と言ったところか。本人もヤマルのように16歳でチャンピオンズリーグに出場したいとの野心を口にしているようで、今季PECズヴォレでどこまでチャンスを得られるか注目される。