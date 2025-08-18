「パラダイスを見つけました」──そんな言葉とともに、ハワイの地で微笑むスーパースターの写真が、突如広告から姿を消して1か月あまり。ドジャース・大谷翔平（31才）のセカンドハウスをめぐるトラブルが、法廷に持ち込まれた。

《被告 ショウヘイ・オオタニ》

衝撃の訴状がハワイ地方裁判所に提出されたのは現地時間の8月8日のことだった。

「大谷選手と代理人のネズ・バレロ氏を訴えたのは、不動産デベロッパーのケビン・ヘイズ氏と不動産仲介業者のトモコ・マツモト氏。2億4000万ドル（約350億円）規模のハワイの高級リゾート開発プロジェクトをめぐって、両氏は大谷選手とバレロ氏から不当に排除されたので、損害賠償を求めるという内容でした」（在米ジャーナリスト）

大谷がハワイ島に、シーズンオフを過ごす「ウインターハウス」を購入したことが明らかになったのは昨年4月。

「東京ドームの約1.5倍にあたる広大な土地が14の区画に分譲され、大谷選手は購入者第1号として、中央に位置する特に広い土地を所有しています。敷地内には住居だけでなく、打撃や投球練習ができる施設も併設する予定でした」（現地の不動産関係者）

豪華絢爛な別荘は日本でも話題となったが、やがて不穏が伝えられる事態となった。

「販売されている14区画のうち、売れたのは大谷選手の所有区画を含む6区画のみで、販売不振が続いていまも8区画が売れ残っています。しかも当初は今年7月に完成する予定とされましたが、現在も建設予定地はほぼ手付かずの状態のようです。

そもそもこの別荘地は島の中でも開発可能なエリアの最深部にあり、当初から『一等地とはいいがたい地域をなんでスーパースターの大谷選手が買うのか』と不思議がられていました」（前出・現地の不動産関係者）

今年1月4日には大谷と身重の真美子夫人、愛犬のデコピンやバレロ氏らが参加して着工式が行われたが、その後もひと悶着があった。

「着工式の様子を収めた写真が不動産会社のホームページにアップされたのですが、なぜか更新直後に削除されたのです。さらに大谷選手が『パラダイスを見つけました』『ここは特別な場所』とアピールしていた販売会社の広告も7月にホームページから忽然と姿を消しました」（前出・現地の不動産関係）

数々の不穏な動きの決定打ともいえる今回の訴訟について、前出の在米ジャーナリストはこう話す。

「訴状によると、2023年の契約以来、バレロ氏はリゾート開発にさまざまな面から介入し、要求に応えなければ大谷選手の契約を解除すると“脅迫”したというのです。このため大谷選手側との関係悪化を懸念した、開発を担う合弁会社の大口出資者が、原告の2人を解任したことで、今回の訴訟を招いたようです。原告側は『代理人は選手を代表して行動しており、最終的に本人にも責任が及ぶ』としてバレロ氏だけでなく大谷選手のことも訴えました」

リゾート開発をめぐる水面下の駆け引きに、大谷はどこまで関与していたのだろうか。

「大谷選手は交渉の窓口を務めたバレロ氏の人脈でハワイの別荘地を紹介されて、“広告塔”の役割を担っていました。この役割の詳細については、訴状でも黒塗りの部分が大半を占めていますが、どうやら特別な契約を結んでいたようです。

ただし、このリゾート開発について大谷選手がどこまで理解し、主体的にかかわっていたかは定かではありません。野球以外は無頓着で知られる彼のことですから、バレロ氏にほぼ任せていた可能性はある」（現地特派員）

二刀流を復活してグラウンドでは大活躍なのに、私生活ではトラブルに見舞われる大谷。思い起こされるのは、いまや塀の中にいる水原一平受刑者（40才）との一件だ。通訳として公私にわたって大谷をサポートしていた水原受刑者は、賭博による借金返済のため、大谷の銀行口座から約1659万ドル（約26億円）を胴元側に不正送金し、銀行詐欺罪等で禁錮4年9か月の判決を受けた。

「水原氏は仕事の枠を超えて大谷選手の生活のほとんどを管理したうえで、信頼を裏切って大谷選手のお金に手を出しました。今回の訴訟でも原告側の弁護士は、『オオタニはバレロからミスリードされている可能性がある』とコメントしており、“大谷はまたしても身内のトラブルに巻き込まれた”と報じるアメリカメディアもあります。彼をサポートするはずの人物による、“裏切りの連鎖”が起きているというのです」（前出・在米ジャーナリスト）

大谷はメジャーリーガーとして1000億円以上の契約を手にしているが、その97％が後払い。現在の収入の大半はスポンサー契約料で、その金額は年間100億円を下らないという。それだけに「大谷ブランド」の経済効果は絶大だ。

「アメリカメディアには、『バレロは“大谷利権”をビジネスに利用しすぎだ』と憤る声もあります。確かに水原氏、バレロ氏と大谷選手の側近にトラブルが続出するのは、大谷ブランドが強力すぎる面もあるのでしょう。野球少年がそのまま大人になったような大谷選手がどこまで自覚しているかは別として、自身の影響力の大きさゆえ、野球だけに集中するともいえない状況になっています」（前出・現地特派員）

最近のインタビューで、微笑ましい家族の近況をこう語っていた大谷。

「デコは娘と一緒にふたりでベッドでお昼寝しているんです」

ウインターハウスは大切な家族とシーズンオフを過ごす拠点となるはずだった。裁判の行方は予断を許さないが、ハワイのパラダイスに暗雲が垂れこめているのは間違いない。

