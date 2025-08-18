開幕戦はドロー、三笘薫が吐露した本音「まだまだですね」──ブライトンが抱える課題とは【現地発】
プレミアリーグの2025-26シーズンが幕を開けた。三笘薫の所属するブライトンは、フルアムとの開幕戦で１−１の引き分け。終了間際に痛恨の失点を喫し、勝利を逃した。試合後、三笘は「まだまだですね」と課題を口にした。
８月16日にホームで行なわれたフルアムとの一戦で、ブライトンは55分にPKで先制した。１点のリードを守ったまま後半のアディショナルタイムに突入したが、６分と表示された追加タイム７分に、コーナーキックから同点ゴールを許した。
この直後に試合終了。試合終了の笛が鳴ると、アメックス・スタジアムにはフルアムサポーターの歓声とブライトンサポーターのため息が交錯した。ブライトンにとっては、終了間際に勝利を逃す痛恨のドローとなった。
プレシーズンマッチの全試合に先発していた三笘は、開幕戦でも４−２−３−１の左MFでスターティングメンバーに名を連ねた。
だが試合開始から目についたのは、チーム全体の連係不足だった。パスがうまくつながらない、あるいはうまく連係が取れない。パスや判断のミスが少なくなく、ちぐはぐな動きが目立った。とはいえ、フルアムの仕上がりも決して良くはなかった。三笘は厳しい表情で開幕戦をこう振り返った。
「どっちに転がってもおかしくない試合でした。自分たちが主導権を握っていたかというと、そうでもない。課題はたくさんあります」
もっとも、試合終了の間際にゴールを許してしまうのは、昨季から続いている継続課題でもある。「試合の締め方が課題になっています」と聞いてみると、三笘は「セットプレーの失点なので、個人的なミスはあると思いますけど、そもそもセットプレーまで持っていかせないことが必要」と返した。
むしろ、質疑応答の中で三笘が繰り返し強調していたのは、チームとしての「総合力」がまだ十分ではないとの点だった。こちらから「チームとして、コンディションや連係をさらに高める必要があるように見えました。チームの現状をどう感じていますか」と聞いてみると、日本代表は次のように答えた。
「うーん...まだまだですね。攻撃の時間も少ないですし、ミスもある。攻撃の仕方と守備の仕方は直結するので、そこをしっかり改善しないと自分たちの力は最大限に出せないと思います」
後半にカウンターから三笘が１対１のチャンスになりかけた場面についても、日本代表は「自分が仕留めないといけないですけど、（自軍の）ミスが多くて、チャンス自体が多くなかった」と振り返った。さらに「もっと高い位置で仕掛けるような状況を作りたいんですけど、そういう時間がなかった」とも語り、開幕戦でチームがまだうまく機能していないとの説明を繰り返した。
チームが機能していなければ、当然、選手個人も輝きにくい。
自然と、アタッカーの三笘がチャンスを迎えるシーンは少なかった。大きな見せ場は、前半のクロスボールにヘッドで合わせた場面（シュートはバーの上を超えた）と、カウンター気味に攻撃を仕掛け、三笘がヤンクバ・ミンテにラストパスを送ったシーンの２つにとどまった。
守備タスクやプレシッングなどやるべき仕事は黙々とこなしていたが、攻撃面で決定的な場面を生み出すことは少なかった。
ジョルジニオ・リュテール、ミンテ、三笘、マット・オライリーら前線における選手個々のコンディションは悪くなかったが、彼らが有機的に絡み合って攻撃を組み立てたとは言い難い。とりわけ、昨シーズンは主にトップ下で躍動したジョルジニオについては、今季のプレシーズンマッチから継続してCFとしてプレーしているものの、周囲とまだ噛み合っていない。
