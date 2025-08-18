第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は17日で8強が出そろった。そうそうたる顔ぶれと19日激突となる好カードに、ファンも興奮が隠せない。

19日の準々決勝は注目カードの連続だ。第1試合では昨夏の優勝校・京都国際と23年のセンバツ王者・山梨学院が対戦。第2試合は関東第一VS日大三の“東西東京対決”となった。さらに第3試合は春夏連覇を目指す横浜が登場。春夏通算90勝を誇る県岐阜商と激突する。第4試合の沖縄尚学―東洋大姫路も甲子園優勝経験ある両校の対戦だ。

残った8校のうち、7校が春夏いずれかの甲子園で優勝した経験がある。「7/8」に唯一入っていない関東第一も、2度の準優勝がある。

X上のファンも「なんかすごい組み合わせになってる？」「これは面白い」「ハッキリ言って全部強い！」「どれも好カード過ぎて甲子園で観たい」「全試合見たい」「会社休んで甲子園行くか悩み中…w」「仕事どころではありません！」「チケットあっという間に売り切れるな」「めちゃ観に行きたいけど仕事」などと様々な反応を示していた。



