【スシロー・くら寿司・はま寿司】「株主優待」が目的なら、どれがお得？“株価と割引額”で徹底比較！

「株主優待」とは？

株主優待とは、自社の株式を一定数以上保有している「株主」に対して、自社商品やサービスの割引券などの「優待品」をプレゼントする制度です。

「QUOカード」や「PayPayポイント」「自社商品の詰め合わせ」など株式会社ごとにさまざまな優待がありますが、本記事で紹介する3社の株主優待は自社商品の割引券です。

優待が発生する株数については「100株」が多いですが、100株未満でも優待がある企業や、数百株をまとめて保有していないと優待を受け取れない企業もあります。



「スシロー」「くら寿司」「はま寿司」の株主優待を獲得するために必要な資金は？

ここからは3社それぞれの株主優待の内容と、獲得するための資金について比較してみましょう。



スシローの株主優待

スシローの株主優待を獲得できる銘柄は、「（株）FOOD ＆ LIFE COMPANIES（3563）」です。保有株数に応じて、国内の「スシロー」全店舗ほかで利用できる電子株主優待券がプレゼントされます。

優待を受けるための最低保有株数は100株です。保有期間が3年未満では1650円、3年以上では2750円分の優待券を年2回受け取れます。権利確定日は9月末日・3月末日で、そのタイミングで100株以上を保有していれば優待券を受け取る権利が生じます。100株保有の場合の年間優待額は3300円または5500円です。

2025年8月5日（火）の株価（終値）は7863円なので、優待を得るのに必要な最低額78万6300円となります。



くら寿司の株主優待

くら寿司の株主優待を獲得できる銘柄は、「くら寿司（株）（2695）」です。同じく100株で優待の権利を獲得でき、2500円分の優待券が贈呈されます。

権利確定日は4月末日と、こちらは年1回のみの受け取りです。2025年8月5日（火）の株価（終値）は4160円なので、優待を得るのに必要な最低額は41万6000円となります。



はま寿司の株主優待

はま寿司の株主優待を獲得できる銘柄は、「（株）ゼンショーホールディングス（7550）」です。100株で1000円分（500円券を2枚）の優待券を獲得できます。権利確定日は3月末日・9月末日と年2回受け取れ、100株保有の場合の年間の優待額は2000円です。

2025年8月5日（火）の株価（終値）は8026円なので、優待を得るのに必要な最低額は80万2600円となります。



まとめ

スシローは株主優待を得るために78万円が必要ですが、年2回の優待を得られるうえに1回の優待金額も1650円または2750円と今回比較した3社では高額の傾向です。

くら寿司は優待を得るために必要な投資額が約41万円と3社で最も安いため、初めて株主優待の獲得を目指して投資する人におすすめです。

ゼンショーは優待を得るための投資額が約80万円と最も高く、優待金額も1000円が年2回と高いわけではありませんが、はま寿司以外に「すき家」「なか卯」「ジョリーパスタ」などゼンショーが運営する幅広いチェーン店で利用できます。

それぞれ強みがあるため、自身のライフスタイルや投資可能額に見合う銘柄への投資を検討してみてはいかがでしょうか。



